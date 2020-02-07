شكرا لقرائتكم خبر عن سوسييداد يواجه ميرانديس وبلباو يصطدم بغرناطة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، عن وقوع ريال سوسييداد في مواجهة ميرانديس، وأتلتيك بيلباو مع غرناطة.

وكان سوسييداد حقق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ريال مدريد في عقر داره ملعب سانتياجو برنابيو "4-3"، في حين أطاح فريق اقليم الباسك الأخر أتلتيك بلباو برشلونة بفوزه عليه بهدف قاتل سُجّل في الوقت بدل الضائع.

وتغلب غرناطة على فالنسيا حامل اللقب بهدفين مقابل هدف، وفاز ميرانديس على فياريال بأربعة أهداف لهدفين.

ويقام الدور نصف النهائي على مرحلتين، حيث تقام مباراتا الذهاب في 12 فبراير الحالي والإياب في الرابع من مارس القادم، على أن تقام المباراة النهائية في 18 أبريل.

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