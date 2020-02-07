جماهير بلباو صرخت باسم إرنستو فالفيردي خلال مواجهة برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

‎رددت جماهير نادي أتلتيك بلباو اسم المدرب إرنستو فالفيردي خلال مباراة الليلة الماضية ضد برشلونة في الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم في ملعب سان ماميس.

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‎وتأهل فريق أسود الباسك إلى الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا بعد فوزه المثير على برشلونة بهدف دون مقابل في الوقت بدل الضائع ، حيث سيلعب أمام غرناطة بعد اجراء القرعة هذا اليوم.

‎وقامت جماهير أتلتيك بلباو بالصراخ بإسم فالفيردي كلما نهض كيكي سيتيين من مقاعد البدلاء من أجل توحيه اللاعبين ، وقد استمر هذا الأمر في أكثر من مناسبة حتى تسجيل الهدف الوحيد.

‎جماهير أتلتيك بلباو أرادت الدفاع عن مدربها السابق إرنستو فالفيردي. ‎وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ترديد اسم مدرب برشلونة السابق إرنستو فالفيردي أصاب كيكي سيتيين بالتوتر ، بسبب اقتراب دكة بدلاء النادي الكتلوني من المدرجات. ‎وتضف هذه المصادر أن جماهير أتلتيك بلباو أرادت من هذه الهتافات توجيه رسالة شديدة اللهجة بأن مدربها السابق إرنستو فالفيردي تعرض للظلم والمعاملة غير العادلة من جانب إدارة البرسا.