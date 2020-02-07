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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير بلباو صرخت باسم إرنستو فالفيردي خلال مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020
رددت جماهير نادي أتلتيك بلباو اسم المدرب إرنستو فالفيردي خلال مباراة الليلة الماضية ضد برشلونة في الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم في ملعب سان ماميس.
وتأهل فريق أسود الباسك إلى الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا بعد فوزه المثير على برشلونة بهدف دون مقابل في الوقت بدل الضائع ، حيث سيلعب أمام غرناطة بعد اجراء القرعة هذا اليوم.
وقامت جماهير أتلتيك بلباو بالصراخ بإسم فالفيردي كلما نهض كيكي سيتيين من مقاعد البدلاء من أجل توحيه اللاعبين ، وقد استمر هذا الأمر في أكثر من مناسبة حتى تسجيل الهدف الوحيد.
جماهير أتلتيك بلباو أرادت الدفاع عن مدربها السابق إرنستو فالفيردي. وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ترديد اسم مدرب برشلونة السابق إرنستو فالفيردي أصاب كيكي سيتيين بالتوتر ، بسبب اقتراب دكة بدلاء النادي الكتلوني من المدرجات. وتضف هذه المصادر أن جماهير أتلتيك بلباو أرادت من هذه الهتافات توجيه رسالة شديدة اللهجة بأن مدربها السابق إرنستو فالفيردي تعرض للظلم والمعاملة غير العادلة من جانب إدارة البرسا.
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