سباق دولي للجري بالعلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
يستقطب السباق الدولي «إيكوتريل» عشاق التحدي من خلال سباق الجري متعدد المسارات الذي يقام في أحضان طبيعة محافظة العلا اليوم ضمن فعاليات الموسم الثاني من شتاء طنطورة.
ويتيح السباق للزوار فرصة التعرف على العلا ومعالمها من خلال رياضة الجري الموقوت على 3 مسارات تحددت أطوالها بـ83 و45 و10 كلم.
ويحصل كل مشارك في السباق الذي سيشتمل على محطات عدة للإسعاف والتموين، على رقم خاص به، إضافة إلى هدية ترحيبية وقميص، كما سيقام حفل عشاء افتتاحي للترحيب بالمتسابقين قبل ليلة من انطلاق السباق.
يذكر أن «إيكوتريل» سباق دولي يقام في جميع أنحاء العالم، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إلى الشرق الأوسط، كما يدخل إيكوتريل العلا ضمن إحدى الفعاليات الرياضية البارزة المقدمة ضمن مهرجان شتاء طنطورة لهذا العام.
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