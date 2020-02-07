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يوسف يقود الفرسان للتلاعب بأبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استعاد الوحدة توازنه سريعا بعد الخسارة من الاتفاق 1-3 في الجولة الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قسا أمس على مضيفه أبها وتغلب عليه 4-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة في إطار مواجهات المرحلة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.

وعاد فرسان مكة للمزاحمة على المقدمة من جديد بعد تقدم الفريق للمركز الرابع برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الثالث و5 نقاط عن الوصيف فريق النصر، و8 نقاط عن الهلال المتصدر.

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واحتاج الوحدة إلى مرور 14 دقيقة فقط ليعلن أول أهدافه التي حملت توقيع كريج جودوين.

أما رجل المباراة هداف الفريق برصيد 9 أهداف، يوسف نياكات، فقد تكفل بتسجيله الأهداف الثلاثة المتبقية (هاتريك) على مدار الشوطين، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 25، والثاني في الدقيقة 47، أما الهدف الثالث لنياكات والرابع لفريقه فقد جاء في الدقيقة 61.

وعلى غير عادته لم يظهر أبها صاحب المركز التاسع برصيد 23 نقطة، بمستواه المعهود، كما لم يكن ندا لفرسان مكة رغم خوضه المواجهة في أرضه بين جماهيره، وبدا مستسلما في أوقات كثيرة من المباراة، حتى إن هدفه الوحيد تكفل به حارس الوحدة عبدالله الجدعاني عندما أخطأ في التعامل مع كرة عالية، فبدلا من إبعادها عن مرماه لعب دور المهاجم وأودعها في شباكه في الدقيقة 44، إلا أن هذا الخطأ لم يكن كافيا لإحداث انتفاضة وسط الأبهاويين حتى انتهت المباراة وحداوية الأداء والنتيجة.

يذكر أن لقاء الدور الأول انتهى لمصلحة أبها 2-1.