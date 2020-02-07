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البريكان أبرز النجوم الشبان بآسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل انطلاقة مرحلة المجموعات لدوري الأبطال الاثنين المقبل 8 لاعبين شباب، قال إنه سيجري التركيز عليهم في الأسابيع والأشهر المقبلة، تقدمهم لاعب المنتخب السعودي الأولمبي وفريق النصر، فراس البريكان.

وقال إن هؤلاء يصنفون أبطالا قاريين وهدافين حققوا أهدافا رائعة مع منتخبات وأندية حائزة على اللقب، جميعهم في عمر 21 عاما أو أقل.

فراس البريكان (النصر)انتزع السعودي الشاب فراس البريكان الأضواء في بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلاند، عندما اختير هدفه في مرمى سوريا كأجمل هدف في البطولة من قبل الجماهير.ساعد المهاجم البالغ من العمر 19 عاما منتخب الصقور الخضراء الشاب في الوصول إلى نهائي تلك البطولة، وبالتالي التأهل إلى أولمبياد طوكيو، في حين أنه شارك للمرة الأولى مع المنتخب الأول وسجل له هدفا.

قد لا يكون البريكان أساسيا، لكنه غالبا ما يدخل كبديل ليكون خط دفاع المنافس بحاجة إلى الحذر من اللاعب الذي بدأ العام بشكل ممتاز.كيم جين (سول الكوري الجنوبي) تألق في بطولة آسيا تحت 23 عاما، حيث ساعد الظهير كيم جين منتخب كوريا الجنوبية في الفوز بست مباريات من أصل 6 ليحصل على اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منتخب السعودية في النهائي.

1 فراس البريكان (النصر)

انتزع السعودي الشاب فراس البريكان الأضواء في بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلاند، عندما اختير هدفه في مرمى سوريا كأجمل هدف في البطولة من قبل الجماهير.

ساعد المهاجم البالغ من العمر 19 عاما منتخب الصقور الخضراء الشاب في الوصول إلى نهائي تلك البطولة، وبالتالي التأهل إلى أولمبياد طوكيو، في حين أنه شارك للمرة الأولى مع المنتخب الأول وسجل له هدفا.

قد لا يكون البريكان أساسيا، لكنه غالبا ما يدخل كبديل ليكون خط دفاع المنافس بحاجة إلى الحذر من اللاعب الذي بدأ العام بشكل ممتاز.

2 كيم جين (سول الكوري الجنوبي)

تألق في بطولة آسيا تحت 23 عاما، حيث ساعد الظهير كيم جين منتخب كوريا الجنوبية في الفوز بست مباريات من أصل 6 ليحصل على اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منتخب السعودية في النهائي.

3 مهدي قائدي (الاستقلال)

كان مهدي قائدي في حالة رائعة مع فريقه الاستقلال هذا الموسم، حيث إن المهاجم قصير القامة ) 166 سم( هو أفضل هداف بفريقه، ويتطلع إلى مساعدته على تقليص فارق النقاط مع متصدر دوري المحترفين الإيراني وغريمه في العاصمة فريق بيرسيبوليس.

بعد أن عاد من تمثيل بلاده في بطولة آسيا تحت 23 عاما في تايلاند، سجل هدفين في الدوحة قاد بهما الاستقلال لتخطي الريان القطري التأهل إلى دور المجموعات.

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4 إيكانيت بانيات (شيانغراي التايلاندي)

نجح إيكانيت ( 20 عاما) في التسجيل خلال مباراتي تشيانغراي الأخيرتين

في الدوري، حيث فاز فريقه باللقب بفارق المواجهات المباشرة أمام

بوريرام يونايتد، ليتمكن بذلك من التأهل مباشرة إلى دور المجموعات.

5 عزيزجون غانييف (شباب الأهلي الإماراتي)

الأوزبكي الأحدث الذي يجرب حظه في منطقة الخليج العربي بعد انضمامه أخيرا إلى نادي شباب الأهلي في دبي، ويصل غانييف ( 21 عاما ) إلى الإمارات وبحوزته قدر كبير من الإمكانات.

أظهر غانييف أول جزء من قدراته في بطولة آسيا تحت 23 عاما 2018 عندما سجل هدفا تاريخيا في الأشواط الإضافية ضمن الدور قبل النهائي.

6 زهو تشينجي (شنغهاي شينهوا الصيني)

اختير المدافع زهو ( 19 عاما)، ضمن كأفضل لاعب شاب في الدوري الصيني لعام 2019 ، كما اختير ضمن تشكيلة العام على الرغم من أن مشوار شنجهاي شينهوا كانت سيئا للغاية في دوري السوبر الصيني.

نيكولاس داغوستينو (بيرث غلوري الأسترالي)

انضم إلى بيرث غلوري في منتصف عام 2019 ويعود إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ تمثيل ناديه السابق وهو في سن 18 عاما في 2017 .

يتمتع المهاجم ببداية رائعة لهذا العام، حيث سجل 3 أهداف لأستراليا في بطولة آسيا تحت 23 عاما.

7 يحيى نادر (العين)

لاعب آخر يدخل دور المجموعات القادمة في دوري أبطال آسيا وهو في شكل رائع. حصل نادر 21 عاما )( على أفضل لاعب بدوري المحترفين الإماراتي عن ديسمبر الماضي، كما أسهم في هزيمة بونيودكور لأوزبكي بالدور التمهيدي الحاسم من دوري الأبطال.