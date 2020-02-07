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الأرجنتين تتأهل للأولمبياد وتبقي البرازيل (انتظار)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بوكارامانجا (كولومبيا)

تأهل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) بعدما حجز البطاقة الأولى في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية عقب الفوز الثمين 2 - 1 على كولومبيا صباح أمس في الجولة الثانية من المرحلة النهائية في البطولة المقامة حاليا بكولومبيا والمؤهلة للأولمبياد.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين ليتصدر المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني الفريق الـ13 الذي يتأهل لأولمبياد طوكيو، حيث سبقه كل من منتخبات اليابان صاحب الأرض وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من أوروبا ونيوزيلندا من اتحاد أوقيانوسيا، ومصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا من القارة الأفريقية، وأستراليا والسعودية وكوريا الجنوبية من آسيا.

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وبهذا سيخوض المنتخب الأرجنتيني المسابقة الأولمبية للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.

وأفلت المنتخب البرازيلي من فخ الهزيمة في المباراة الأخرى بهذه الجولة وانتزع التعادل 1 - 1 مع الأوروجواي.

ويواجه المنتخب البرازيلي خطر الخروج من التصفيات، فبعد أن تصدر مجموعته في المرحلة الأولى، يحتل حاليا المركز الثاني في مجموعته بالمرحلة النهائية برصيد نقطتين فقط من تعادلين متتاليين، مما يعني حاجته إلى الفوز بأي نتيجة على نظيره الأرجنتيني في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة غدا ليتأهل إلى الأولمبياد، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي كولومبيا والأوروجواي.

ويمتلك كل من منتخبي كولومبيا وأوروجواي فرصة حجز البطاقة الثانية الأخيرة من خلال تحقيق الفوز في المباراة بينهما وتعثر المنتخب البرازيلي أمام الأرجنتين.