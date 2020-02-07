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أجويرو لاعب الشهر للمرة السابعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن حصل مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن يناير الماضي. وجاءت الجائزة تقديرا للرقم القياسي الذي حققه بعدما أصبح الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنجليزي. Advertisements وبلغت حصيلة النجم الأرجنتيني من الأهداف في يناير الماضي 6 أهداف. وكلل أجويرو نجاحاته بالتتويج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة بمسيرته في رقم قياسي جديد، متخطيا إنجاز ستيفين جيرارد وهاري كين. وفي طريقه لحصد الجائزة تفوق أجويرو على أمثال الحارس البرازيلي لليفربول اليسون بيكر، وزمليه جوردان هندرسون، وأيضا مدافع ساوثهامبتون جاك ستيفينز.



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