اخبار الرياضه

أجويرو لاعب الشهر للمرة السابعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

أجويرو لاعب الشهر للمرة السابعة
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

حصل مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو على جائزة لاعب الشهر في الممتاز لكرة القدم عن يناير الماضي.

وجاءت الجائزة تقديرا للرقم القياسي الذي حققه بعدما أصبح الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنجليزي.

Advertisements

وبلغت حصيلة النجم الأرجنتيني من الأهداف في يناير الماضي 6 أهداف.

وكلل أجويرو نجاحاته بالتتويج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة بمسيرته في رقم قياسي جديد، متخطيا إنجاز ستيفين جيرارد وهاري كين.

وفي طريقه لحصد الجائزة تفوق أجويرو على أمثال الحارس البرازيلي لليفربول اليسون بيكر، وزمليه جوردان هندرسون، وأيضا مدافع ساوثهامبتون جاك ستيفينز.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجويرو لاعب الشهر للمرة السابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا