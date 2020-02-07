فرق قاع الدوري الإنجليزي تبحث عن النجاة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

مع دخول الدوري الإنجليزي لكرة القدم فترة العطلة الشتوية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تحول التركيز إلى النصف الأدنى من جدول المسابقة، حيث تظهر 5 من الفرق المهددة بالهبوط في المباريات الأربع التي تقام خلال اليومين المقبلين، ضمن منافسات المرحلة الـ26 من المسابقة.

وتفتتح المرحلة اليوم بمواجهة إيفرتون وكريستال بالاس، كما يلتقي برايتون مع واتفورد، وشيفيلد يونايتد مع بورنموث ومانشستر سيتي مع ويستهام غدا، فيما تستكمل باقي مباريات المرحلة في الأسبوع التالي.

كما تشهد المرحلة نفسها غدا مباراة شيفيلد يونايتد صاحب المركز السادس وبورنموث صاحب المركز الـ16.

ونال بورنموث دفعة معنوية هائلة بعد الفوز على أستون فيلا وخروجه من منطقة المهددين بالهبوط، حيث تقدم للمركز الـ16 بفارق نقطتين عن فرق منطقة الهبوط.

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وقال إيدي هاو المدير الفني لفريق بورنموث إنه يرغب في استمرار هذا الحماس والإصرار من لاعبيه.

ويستضيف برايتون الذي يحتل المركز الـ15 برصيد 26 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام بورنموث، واتفورد صاحب المركز قبل الأخير اليوم.

وقال جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون إنه يشعر بالسعادة لتوليه مسؤولية هذا الفريق الذي يمكنه البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل أيضا.

ويحل كريستال بالاس ضيفا على إيفرتون اليوم في مباراة يخوضها كريستال بالاس بصفوف شبه مكتملة بعد عودة اللاعبين كريستيان بنتيكي وباتريك فان آنهولت وأندروس تاونسيند للفريق في مباراة شيفيلد يونايتد، عقب تعافيهم من الإصابة.

ولكن الفريق سيفتقد جهود مهاجمه جينك توسون المعار إليه من إيفرتون لعدم إمكانية مشاركته أمام فريقه الأصلي.