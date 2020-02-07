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الزلفاني يقود شبيبة القبائل الجزائري من بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الجزائر

يواجه المدير الفني لنادي شبيبة القبائل وصيف دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، التونسي يامن الزلفاني مشكلة حقيقية تمنعه من التواجد مع فريقه الجديد داخل الملعب خلال مباريات الدوري.

وقال المدير الرياضي للاتحاد الجزائري لكرة القدم عامر شفيق، إن الزلفاني لا يحق له الجلوس على مقاعد البدلاء، لأنه لم يحصل على رخصة (أ) للمدربين الصادرة عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وهو الشرط الواجب توفره في المدربين الأجانب القادمين من القارة الأفريقية من أجل التدريب في الجزائر.

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وأوضح شفيق «الزلفاني، يملك شهادة «كاف ب»، وتبعا لذلك فإنه لا يحق له إدارة فريقه شبيبة القبائل خلال المباريات».

وأشار شفيق إلى أن المديرية الفنية للاتحاد الجزائري لا يمكنها منح أي رخصة للزلفاني، تسمح له بالتواجد على مقاعد البدلاء، لكنه سيشرف على تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

وتولى الزلفاني الأحد الماضي تدريب شبيبة القبائل بعقد يمتد لثلاث سنوات، خلفا للفرنسي هيبرت فيلود، الذي رحل عن النادي الجزائري بالتراضي بين الطرفين.