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الآسيوي يتجاهل حمدالله ويبعده من المرشحين لجائزة الهداف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة تجاهل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هداف النصر ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، المنافس حاليا على لقب هداف النسخة الحالية (وصيف القائمة بفارق هدف)، المغربي عبدالرزاق حمدالله، ولم يدخله ضمن قائمة مكونة من 10 لاعبين للمنافسة على لقب الهداف في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا، فيما رشح مهاجم الهلال، هداف النسخة القارية السابقة، الفرنسي بافيتمبي جوميز، ومهاجم الأهلي، السوري عمر السومة. 01 الفرنسي بافيتمبي جوميز (الهلال السعودي)

يتطلع لأن يصبح أول لاعب يفوز بجائزة هداف البطولة لعامين على التوالي، بعدما توج باللقب الموسم الماضي برصيد 11 هدفا.

ويواصل جوميز تألقه هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي. 02 السوري عمر السومة (الأهلي السعودي)

يبلغ معدله التهديفي نحو هدف واحد في كل مباراة منذ انضمامه للأهلي في 2014. 03 الجزائري بغداد بونجاح (السد القطري)

سجل 13 هدفا في البطولة عام 2018، وقاد فريقه إلى الدور قبل النهائي. ويخوض البطولة وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري القطري برصيد 13 هدفا خلال 13 مباراة. 04 الياباني تيروهيتو ناكاجاوا Advertisements (يوكوهاما)

حصل على جائزتي أفضل لاعب وهداف في الدوري الياباني الموسم الماضي، كما قاد فريقه للفوز بلقب البطولة.

وسجل ناكاجاوا 15 هدفا في الدوري الياباني الموسم الماضي، إلى جانب صناعة 9 أهداف. 05 المالي شيخ دياباتي (الاستقلال الإيراني)

سجل 3 أهداف في مباراتين خلال الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، علما بأنه ينافس على جائزة هداف الدوري الإيراني. 06 الأسترالي آدم تاجارت (سامسونج الكوري الجنوبي)

أصبح أول لاعب أسترالي يفوز بجائزة هداف الدوري الكوري، بعدما سجل 20 هدفا في 33 مباراة. 07 التوجولي كوديو لابا (العين الإماراتي)

تألق منذ انتقاله إلى النادي الإماراتي قادما من النهضة البركاني المغربي، وينافس حاليا على صدارة هدافي الدوري الإماراتي. 08 البرازيلي أندرسون تاليسكا (قوانجتشو الصيني)

سجل 4 أهداف في أول 3 مباريات بالبطولة العام الماضي، لكنه عانى كثيرا من الإصابات، قبل أن يستعيد حاسة التهديف ويسجل هدف الفوز أمام كاشيما الياباني بدور الثمانية. 09 آدم لو فوندر (سيدني الأسترالي)

انضم للفريق الأسترالي قادما من بولتون وندررز، وساهم في تتويجه بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الأسترالي هذا الموسم. 10 دراجان سيران (باختاكور)

تألق مع فريقه منذ انضمامه له في 2018، حيث ساهم في تتويج باختاكور بلقب الدوري الأوزبكي للمرة الأولى منذ عام 2015، بعدما سجل 23 هدفا توج على إثرها هدافا للبطولة.



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