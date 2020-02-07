شكرا لقرائتكم شيكابالا خارج قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، عن فريقه فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف مساء بعد غد، الأحد، فى الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وتأكد غياب شيكابالا عن الزمالك أمام الإسماعيلى بسبب معاناته من إصابة عضلية والتى أبعدته عن المشاركة فى مباراة حرس الحدود الأخيرة، التي جمعتهما أمس الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى، والذى انتهى بفوز الزمالك بثنائية نظيفة سجلها يوسف أوباما وأحمد زيزو.

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ووضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، برنامج تأهيلى لشيكابالا لتنفيذه خلال المرحلة الحالية، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة، حيث يرتبط الفريق بعد لقاء الإسماعيلى بمجموعة من المواجهات المتتالية التى يأتى بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يعتمد كارتيرون فى الخط الأمامى أمام الإسماعيلى على الرباعى أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد إلى جانب إعادة فرجانى ساسى لقيادة خط الوسط إلى جوار طارق حامد، على أن يبقى الفرنسى كارتيرون على المغربى محمد أوناجم على مقاعد بدلاء الفريق فى تلك المواجهة حال الاستقرار بشكل نهائى على الدفع بزيزو وفى حالة استقرار المدرب الفرنسى على إراحة زيزو سيستمر المغربى محمد أوناجم جناح الفريق فى التشكيل الأساسى للأبيض أمام الدراويش.