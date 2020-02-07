شكرا لقرائتكم صالح موسى: الزمالك "كعبه عالى" على الترجى والدورى في الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صالح موسي لاعب الزمالك الأسبق إن الفريق الأبيض حظوظه عالية في الفوز على الترجى التونسي موضحا أن أبناء ميت عقبة قادرون على تخطى عقبة أبناء سويقة في كأس السوبر الأفريقي ودور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث موسي عن ابتعاد الأهلى في ترتيب جدول الدورى المصري عن الزمالك قائلا :" الدورى ما زال في الملعب ولا يوجد مستحيل " مضيفا أن على لاعبي الفريق الأبيض التحلى بالروح وبذل قصارى جهدهم دون النظر لنتائج الخصم.

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اكد موسى أن شحصية الزمالك في أفريقيا قوية وتختلف عن الدورى موضحا أن لاعبي الأبيض يمتلكون خبرات كبيرة تؤهلهم لتجاوز العقبات والمباريات الصعبة.

أشار موسي أن الزمالك تعرض "لهزة" في بعض النتائج ولكنه استطاع في النهاية تصويب المسار والعودة لمستواه الطبيعى في الفوز.