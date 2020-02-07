شكرا لقرائتكم منتخب الكاراتيه يضيف 3 ذهبيات جديدة فى بطولة إفريقيا بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق لاعبو منتخب الكاراتيه ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا المقامة بالمغرب المقامة فى الفترة من 3 فبراير حتى 10 فبراير الجارى وحققت جنة خميس الذهبية في كاتا فردي ناشئات، فيما حقق الشباب ذهبيتين في منافسات الكاتا الجماعي للرجال والسيدات وتأهلت سارة عاصم إلى نهائي الكاتا لتلعب مع لاعبة جزائرية، وحجز أحمد أشرف مقعدا في نهائي كاتا الرجال.

كما تأهلت جيانا فاروق لاعبة المنتخب إلى نهائي البطولة فيما تأهل محمد حسين لنهائي كاتا ناشئين، ونفس الأمر لشروق الحناوي ليلعب كل منهما مع اثنين من المغاربة.

وعلى صعيد الشباب، تأهل طارق محمد لنهائي الكاتا ليلعب مع بطل المغرب، فيما تأهل كاتا جماعي سيدات للنهائي ليلعبن مع الجزائريات.

أما الكاتا الجماعي للرجال فسيلعب على الميدالية البرونزية للبطولة الإفريقية.

Advertisements

يذكر أن المباريات النهائية ستقام مساء اليوم بالمغرب وسط منافسة شرسة بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.

وعلى مستوى اللاعبين يشارك 48 لاعبا ولاعبة، فى مختلف المنافسات ناشئين وناشئات، وشباب وشابات فردى وجماعى.

وكنت بعثة منتخب الكاراتيه قد تم احتجازها خلال عودتها من فرنسا بعد المشاركة ببطولة الدورى العالمى، بداعى تهريب "بدل" الكاراتيه لوجود أكثر من بدلة مع كل فرد بالبعثة، وبالتحديد 4 بدل مع كل لاعب، فتم اتهامهم بتهريب الملابس القادمة من فرنسا، وهو ما استغرق قرابة 30 دقيقة وسط توجيه الاتهام والرد .

من جهته أكد محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة، أن هناك مؤامرة يتعرض لها المجلس الحالى بعد نجاحه فى عدة بطولات وآخرها الدورى العالمى للكاراتيه .

وعن تواجد أكثر من بدلة من اللاعبين فى الحقائب كشف الدهراوى أنه طبقا لتعليمات الاتحاد الدولى بتعديل ملابس الكاراتيه فاللاعب ذات الحزام الأزرق يرتدى بدلة بها علامه زرقاء على الكتف ولاعب الحزام الأحمر يرتدى بدلة بها علامه حمراء على الكتف وذلك سوف يتم تطبيقه فى الدورى العالمى فى باريس فتم شراء البدل من الوكيل المعتمد فى القاهرة واستلام البدل فى باريس لكى يستخدمها اللاعبين فى البطولة إجبارى طبقا التعديل الدولى ولن يسمح للاعب بالاشتراك بأى بدلة أخرى وبالتالى يصبح مع كل لاعب بدلتين فى البطولة، وما اثير عن احتجاز البعثة فهو من المتآمرين الذين يريدون تشويه صورة الاتحاد.