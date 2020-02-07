شكرا لقرائتكم إيمانويل يختار 20 لاعبًا بقائمة المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وخالد أوتشو وأحمد مرشوح وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وميدو جابر وباولن فوافي وعمرو مرعي وأودو موسيس.
واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي، حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن إيمانويل قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.
يذكر ان مباراة الغد بين مصر للمقاصة والإنتاج الحربي هي الاولي للنيجيري ايمانويل في مسيرته مع المقاصة والدوري المصري ، بعد توليه المهمة رسميا خلفا لاحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق والذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.
ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في سبعة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم .
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