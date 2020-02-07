شكرا لقرائتكم صالح موسى: كهربا تعامل بعدم احترافية مع فيريرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صالح موسى لاعب الزمالك الأسبق إن محمود عبد المنعم كهربا تعامل بعدم احترافية مع فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض عندما رفض الانصياع لأوامره في عدم تنفيذ ركلة الجزاء في سوبر 2015 أمام الأهلى.

أضاف صالح موسى خلال حواره على قناة الزمالك أن كهربا من المفترض أنه لاعب محترف وينفذ تعليمات مدربه ولكنه رفض طلب فيرايرا ونفذ ركلة الجزاء وأهدرها فى النهاية الأمر الذى عرضه لعقوبات مالية موضحا أن باسم مرسى كان رقم "1" في تسديد ركلات الجزاء في ذلك الوقت.

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أكد صالح موسي إن جيل 2015 الذى حقق ثنائية الدورى والكأس كان استثنائيا ويقدر قيمة القميص الأبيض مشيرا إلى أنه المجموعة كلها تتواصل مع بعضها حتى هذه اللحظة عبر جروب "للواتساب".

أشاد موسي بقدرات فيريرا الفنية موضحا أنه كان مدرب على أعلى مستوى ويحتوى اللاعبين نفسيا.