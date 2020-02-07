شكرا لقرائتكم فبراير النارى يؤجل ملف التجديد لرباعى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب مسئولو الأهلي في حسم هذا الملف عقب الانتهاء من المباريات الهامة التي ينتظرها الفريق في الفترة المقبلة حيث سيلعب مع كلاً من المصري يوم 13 فبراير ثم مع الزمالك يوم 20 في السوبر المصري بالأمارات قبل أن يلعب مع الزمالك بالدوري يوم 24 الشهر ذاته وأخيراً مع صن داونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير بالقاهرة في ذهاب دور الثمانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أنه سيعقد جلسات مع رباعي الفريق خلال مارس المقبل من أجل حسم ملف التجديد ، موضحاً أن قرار شريف أكرامي بالرحيل عن النادي ليس نهائياً لأن الأهلي يرغب في الأبقاء على شريف أكرامي والثلاثي الأخر وكل العناصر المُفيدة للأهلي حتى لو تكن تشارك بشكل أساسي.
مسئولو الأهلى أعلنوا تمسكهم بالرباعى "وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى والحارس شريف إكرامى"، وأكدوا أن هناك جلسة ستجمع كلا منهم على حدة مع إدارة النادى، ممثلة فى سيد عبد الحفيظ لحسم ملف تجديدهم خلال المرحلة المقبلة، ويرغب مسئولو الأهلى فى الحفاظ على قادة الفريق الأربعة نظراً لما يمتلكونه من خبرات كبيرة تساعد زملاءهم داخل وخارج الملعب، وهو ما ينعكس على نتائج الفريق بالإيجاب فى البطولات المحلية أو القارية.
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