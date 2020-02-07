شكرا لقرائتكم فبراير النارى يؤجل ملف التجديد لرباعى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الأهلي الانتهاء من المباريات القوية التي ينتظرها الفريق خلال شهر فبراير الجاري على أن يفتح ملف تجديد الأربعة الكبار في الفريق بعد الانتهاء من هذه الارتباطات المقبلة، وتنتهي عقود كلاً من شريف أكرامي ، حسام عاشور ، احم فتحي ووليد سليمان بنهاية الموسم الجاري ويحق لأي لاعب فيهم التوقيع لأي نادً حالياً، فيما أعلن شريف أكرامي إنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري نتيجة لعدم تقديره وفتح ملف التجديد له.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم هذا الملف عقب الانتهاء من المباريات الهامة التي ينتظرها الفريق في الفترة المقبلة حيث سيلعب مع كلاً من المصري يوم 13 فبراير ثم مع الزمالك يوم 20 في السوبر المصري بالأمارات قبل أن يلعب مع الزمالك بالدوري يوم 24 الشهر ذاته وأخيراً مع صن داونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير بالقاهرة في ذهاب دور الثمانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أنه سيعقد جلسات مع رباعي الفريق خلال مارس المقبل من أجل حسم ملف التجديد ، موضحاً أن قرار شريف أكرامي بالرحيل عن النادي ليس نهائياً لأن الأهلي يرغب في الأبقاء على شريف أكرامي والثلاثي الأخر وكل العناصر المُفيدة للأهلي حتى لو تكن تشارك بشكل أساسي.

مسئولو الأهلى أعلنوا تمسكهم بالرباعى "وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى والحارس شريف إكرامى"، وأكدوا أن هناك جلسة ستجمع كلا منهم على حدة مع إدارة النادى، ممثلة فى سيد عبد الحفيظ لحسم ملف تجديدهم خلال المرحلة المقبلة، ويرغب مسئولو الأهلى فى الحفاظ على قادة الفريق الأربعة نظراً لما يمتلكونه من خبرات كبيرة تساعد زملاءهم داخل وخارج الملعب، وهو ما ينعكس على نتائج الفريق بالإيجاب فى البطولات المحلية أو القارية.