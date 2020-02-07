شكرا لقرائتكم الطلائع يتسلم البطاقة الدولية لأبو بكر ديارا.. واللاعب جاهز لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي طلائع الجيش وصول البطاقة الدولية للمالي ابو بكر ديارا لاعب وسط الفريق ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي المقرر لها السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل علي ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام

تسبب تقديم أعضاء مجلس الاتحاد العراقى لكرة القدم بإستقالتهم من مناصبهم في تأخر وصول البطاقة الدولية للمالى أبو بكر ديارا، والذى شهد المحطة الأخيرة للاعب الذى كان يدافع عن قميص الشرطة العراقى، قبل انضمامه للطلائع، حيث ساد الارتباك داخل الاتحاد العراقى عقب الاستقالة الجماعية للمجلس مقابل إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضدهم في المحاكم العراقية على خلفية تزوير أوراق، وانتظم اللاعب فى تدريبات طلائع الجيش منذ نهاية فترة الانتقالات الشتوية تمهيداً للمشاركة فى المباريات فور وصول البطاقة الدولية، وتعاقد مجلس إدارة نادى طلائع الجيش مع المالى ابو بكر ديارا لاعب إنبى السابق لمدة 6 أشهر فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وأمير المراكبى وكيل أعماله.

وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الماضية هم محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ومحمد أشرف روقة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وأبو بكر ديارا لمدة 6 أشهر أيضاً .