شكرا لقرائتكم محمود فتح الله: الخسارة أمر طبيعى ولكن الشعور بالظلم "قاس جدا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز عن استيائه الشديد بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه امام الاهلي امس الخميس علي استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز بهدفين مقابل هدف.

قال فتح الله في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الشعور بالظلم مؤلم أكثر من الخسارة، فالخسارة فى كرة القدم أمر طبيعي لكن أن تخسر مع الشعور بالظلم فهذا قاسى جدًا، ويجب علينا جميعًا أن نقرأ جيدًا في قانون كرة القدم حتي يعلم كل طرف ما له وما عليه، فجميعنا نحتاج للتثقيف في قوانين الكرة".

تابع مدرب بيراميدز حديثه: "فى النهاية مباراة كرة قدم وانتهت، خسرنا ثلاث نقاط وعلينا التركيز في المواجهات المقبلة، ونهنئ الاهلي علي فوزه بكل روح رياضية.

يدرس مسئولو نادي بيراميدز التقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة فريقه أمام الأهلي أمس بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين بداعي و جود أخطاء تحكيمية في اللقاء الذى فاز به الأهلي 2 ـ 1 ضمن الجولة الـ16 للدوري.

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يجهز مسئولو نادي بيراميدز للشكوى على الرغم من وجود إعتراضات بين مسئولى النادي عن عدم جدوى الشكوى ضد طاقم حكام مباراة الأهلي و بيراميدز.

عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيرة بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري ، ليرتفع رصيد الأهلي للنقطة 39 في صدارة حدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الخامس.