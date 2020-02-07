شكرا لقرائتكم الحزم يتجاوز الفيحاء ويحقق انتصاره الأول مع لويز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الحزم نغمة الانتصارات عقب فوزه أمام ضيفه الفيحاء 4-2، في المواجهة التي أقيمت على ملعبه بالرس، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف الحزم طعم الانتصارات في المراحل 8 الأخيرة حيث خسر 5 لقاءات وتعادل في 3 مباريات آخرها كان أمام التعاون وهي المباراة الأخيرة لمدربه المقال الروماني دانيال إيسايلا.

وشهدت المباراة أفضلية للحزم الذي احتاج 10 دقائق لينجح بتسجيل هدف السبق عن طريق مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الذي تلقى تمريرة من زميله اسامه الخلف وسدد الكرة في شباك الفيحاء.

وواصل الحزم هجومه في محاولةٍ منه لاستغلال ارتباك دافع الفيحاء ونجح لاعبه البرازيلي كافو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 24 بعدما حول عرضية زميله المغربي إدريس فتوحي برأسه في شباك الحارس الأردني عامر شفيع.

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ولم يتوقف هجوم الحزم ونجح مدافعه البرازيلي فاغنر أليماو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 34 بعدما ارتقى لعرضية زميله إدريس فتوحي وحول الكرة برأسه في الشباك.

وتحسن أداء الفيحاء بعد الهدف الثالث بعدما هاجم الحزم ونجح مهاجمه حمد الجهيم بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 39 بعدما حول عرضية زميله البرتغالي ارسينو نونيز برأسه في شباك الحارس الجزائري مليك عسلة.

وفي الشوط الثاني واصل الحزم هجومه ونجح لاعبه المغربي إدريس فتوحي بوضع بصمته في اللقاء حينما نجح بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 51 بعد تلقيه تمريرة من زميله ستراندبيرغ ليسدد الكرة قوية في شباك الفيحاء.

وعند الدقيقة 65 تمكن الغاني صامويل أوسو لاعب الفيحاء من تسجيل الهدف الثاني للفيحاء بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس مليك عسلة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 19 نقطة ليبقى في المركز 13، في حين بقي الفيحاء على رصيده السابق 21 نقطة ليبقى في المركز العاشر.