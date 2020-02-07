شكرا لقرائتكم ديربي باسكي "محتمل" في نهائي كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا بكرة القدم، التي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد المحلي للعبة عن وقوع ريال سوسييداد في مواجهة ميرانديس من الدرجة الثانية، وأتلتيك بلباو مع غرناطة.

وكان سوسييداد حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ريال مدريد بفوزه عليه في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو 4-3، في حين أطاح فريق إقليم الباسك الآخر أتلتيك بلباو برشلونة بفوزه عليه بهدف قاتل سجل في الوقت بدل الضائع.

في المقابل، تغلب غرناطة على فالنسيا حامل اللقب 2-1 يوم الثلاثاء، وميرانديس على فياريال 4-2 يوم الأربعاء.

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ويقام الدور نصف النهائي على مرحلتين حيث تقام مباراتا الذهاب في 12 فبراير الحالي والإياب في الرابع من مارس القادم، على أن تقام المباراة النهائية في 18 أبريل.

وكان الاتحاد قد أعلن يوم الأربعاء أن ملعب "كارتوخا" في إشبيلية سيستضيف المباراة النهائية بدءا من هذه النسخة من المسابقة وحتى عام 2023.

وسبق للملعب المعروف أيضا باسم ملعب إشبيلية الأولمبي، والذي لا يستخدمه أي ناد من الدوري المحلي خلال الموسم، نهائي الكأس في مناسبتين، الأولى عام 1999 عندما فاز فالنسيا على أتلتيكو مدريد 3-صفر، والثانية عام 2001 وانتهت بفوز ريال سرقسطة على سيلتا فيغو 3-1.