ترتيب محمد صلاح بين الأفضل في الدوري الإنجليزي 2020.. تراجع أكثر من مركز





نشر موقع "WhoScored" المتخصص في تحليل أداء مباريات كرة القدم، تقريرًا عن أفضل لاعبى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري 2019/2020، بعد مرور 25 جولة على مسابقة البريميرليج التي يتصدرها نادي ليفربول برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتواجد محمد صلاح بالمركز السادس في القائمة التي يتصدرها كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي ويليه أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون في المركز الثاني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز الثالث، وريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي في المركز الرابع، وساديو ماني جناح ليفربول في المركز الخامس.

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وتفوق محمد صلاح على العديد من نجوم الدوري الانجليزي أبرزهم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الذي احتل المركز الثامن، وجاك جريليتش لاعب أستون فيلا صاحب المركز التاسع، وجيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي الذي احتل المركز العاشر، وحل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وهداف الدوري الانجليزي حتى الآن برصيد 17 هدفاً في المركز الـ 15 يليه راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون في المركز الـ 16، ثم سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في المركز الـ 17، وهاري كين قائد توتنهام في المركز الـ 18، وجاء الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام في المركز الـ 24، وجوردان هندرسون قائد ليفربول في المركز الـ 25.

وشارك محمد صلاح في 22 من أصل 25 مباراة خاضها ليفربول في بطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى.

وقال الموقع عن محمد صلاح، "بعد البداية الصعبة للفرعون المصري في الدوري الانجليزي هذا الموسم، نجح صلاح أن ينتفض ويسجل 14 هدفاً ويصنع 6 أهداف أخرى في 22 مباراة مع ليفربول