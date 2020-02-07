شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ذهبيات لمنتخب الكاراتيه في البطولة إلافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق لاعبى منتخب الكاراتيه ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا المقامة بالمغرب المقامة فى الفترة من 3 فبراير حتى 10 فبراير الجارى، وحققت جنة خميس الذهبية في كاتا فردي ناشئات، فيما حقق الشباب ذهبيتين في منافسات الكاتا الجماعي للرجال والسيدات وتأهلت سارة عاصم إلى نهائي الكاتا لتلعب مع لاعبة جزائرية، وحجز أحمد أشرف مقعدا في نهائي كاتا الرجال.

كما تأهلت جيانا فاروق لاعبة المنتخب إلى نهائي البطولة فيما تأهل محمد حسين لنهائي كاتا ناشئين، ونفس الأمر لشروق الحناوي ليلعب كل منهما مع اثنين من المغاربة.

وعلى صعيد الشباب، تأهل طارق محمد لنهائي الكاتا ليلعب مع بطل المغرب، فيما تأهل كاتا جماعي سيدات للنهائي ليلعبن مع الجزائريات.

أما الكاتا الجماعي للرجال فسيلعب على الميدالية البرونزية للبطولة الإفريقية.

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يذكر أن المباريات النهائية ستقام مساء اليوم بالمغرب وسط منافسة شرسة بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.