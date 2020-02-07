شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد كيف خطف الأطفال الأضواء بلقاءات الأهلي والزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرجات الملاعب خلال الأسبوع الـ16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، تواجد عدد كبير من الأطفال، خاصة في مباريات الاهلى و مباريات الزمالك .

وحرصوا الأطفال علي الظهور بشكل مميز وملفت للأنظار حيث قامت احدي الاطفال من ابناء مشجعي نادي الزمالك علي تأدية التحية العسكرية بشكل ملفت أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباراة الزمالك وحرس الحدود .

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فيما حرصت طفلة أخري ابنه أحد جماهير الاهلي علي اصطحاب علم مصر ورفعه اثناء النشيد الوطني بمباراة الأهلي وبيراميدز .

شهد المارد الأحمر مواصلة تربعه على القمة برصيد 39 نقطة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء آمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى.

تغلب الزمالك على حرس الحدود، بثنائية نظيفة، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وسجل ثنائية فوز الزمالك كل من محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 وأحمد زيزو فى الدقيقة 26.