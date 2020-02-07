شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البطاقة الدولية لديارا والطلائع يعلن جاهزيته للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي طلائع الجيش وصول البطاقة الدولية للمالي ابو بكر ديارا لاعب وسط الفريق ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي المقرر لها السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل علي ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام

ديارا قادم إلى الطلائع من الشرطة العراقى ، وتسبب تقديم أعضاء اتحاد الكرة هناك بإستقالتهم من مناصبهم في تأخر وصول البطاقة الدولية للمالى أبو بكر ديارا الوافد الجديد لنادى طلائع الجيش، حيث ساد الارتباك الاتحاد العراقى عقب الاستقالة الجماعية للمجلس مقابل إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضدهم في المحاكم العراقية على خلفية تزوير أوراق، وانتظم اللاعب فى تدريبات طلائع الجيش منذ نهاية فترة الانتقالات الشتوية تمهيداً للمشاركة فى المباريات فور وصول البطاقة الدولية، وتعاقد مجلس إدارة نادى طلائع الجيش مع المالى ابو بكر ديارا لاعب إنبى السابق لمدة 6 أشهر فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وأمير المراكبى وكيل أعماله.

ويعد ديارا واحدا ضمن 5 صفقات تعاقد معها طلاع الجيش في فترة الانتقالات الشتوية الماضية هم محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ومحمد أشرف روقة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وأخيرا أبو بكر ديارا لمدة 6 أشهر أيضاً .