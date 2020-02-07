شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على بيراميدز.. تدريبات الأهلى صباح اليوم على "تيك توك" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوز صعب حققه النادى الأهلى، على فريق بيراميدز، ليواصل مسيرة الانتصارات في الدورى، ليحقق العلامة الكاملة من 13 مباراة، حيث حقق الأهلى 39 نقطة.

حساب النادى الأهلى على تطبيق "تيك توك"، نشر مران الفريق اليوم بعد الفوز على بيراميدز، وعلق مسئول الصفحة على المقطع، "لا وقت للراحة"، حيث بدا الفريق في حالة معنوية مرتفعة، بعد تخطى عقبة بيراميدز.

@alahly لا وقت للراحة ???????? #يلا_يا_أهلي #الأهلي_حياتنا #مصر #المغرب #تونس #دبي #الامارات #السعودية #الجزائر #شجع_الأهلي♬ Kitoko (feat. KeBlack & Naza) - Eva

وكان محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد اكتفى بأداء تدريبات استشفائية على هامش المران الصباحى للفريق الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأدى الشناوى تدريبات خفيفة فى «الجيم» قبل أن يقوم بالجرى حول الملعب.

Advertisements

وكان الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، قرر مواصلة التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز أمس بهدفين لهدف فى الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى استعداداً لمواجهة الاهلى أمام فريق طلائع الجيش الاثنين المقبل، فى الجولة المقبلة من بطولة الدورى، فيما أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق، تدريبات بدنية على هامش المران وخاض اللاعب فقرات استشفاء فى الجيم، قبل أن يستكمل مرانه بأداء تدريبات بدنية فى الملعب.

كما حرض رينيه فايلر على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش فى الجولة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز، ووجه المدير الفنى اللاعبين، من خلال التعليمات المتعلقة بالنواحى الخططية والفنية اثناء التقسيمة التى شارك فيها المجموعة التى غابت عن لقاء بيراميدز فى الجولة الماضية من بطولة الدورى.