شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: الشعور بالظلم أمام الأهلي مؤلم أكثر من الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز عن استيائه الشديد بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام الأهلي أمس الخميس علي استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز بهدفين مقابل هدف.

قال فتح الله في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الشعور بالظلم مؤلم أكثر من الخسارة، فالخسارة فى كرة القدم أمر طبيعي لكن أن تخسر مع الشعور بالظلم فهذا قاسى جدًا، ويجب علينا جميعًا أن نقرأ جيدًا في قانون كرة القدم حتي يعلم كل طرف ما له وما عليه، فجميعنا نحتاج للتثقيف في قوانين الكرة".

تابع مدرب بيراميدز حديثه: "فى النهاية مباراة كرة قدم وانتهت، خسرنا ثلاث نقاط وعلينا التركيز في المواجهات المقبلة، ونهنئ الاهلي علي فوزه بكل روح رياضية .

Advertisements