شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم 20 لاعباً لقائمة مباراة أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على أختيار 20 لاعب للدخول فى معسكر مغلق باحد فنادق غرب الاسكندريه أستعدادا لمباراة أسوان والمقرر لها غدا السبت الثانية والنصف عصرا على ملاعب حرس الحدود بالمكس .

وجاءت القائمة كالتالي: محمود الزنفلى و عمرو خليل و إسلام جمال ومحمود رزق و محمود شعبان و السيد سالم و هشام محمد و نور السيد و أكوى و خالد قمر وأحمد حجى و أنيس سالتو و عمرو الميدانى و صبرى رحيل و أسامه العزب و ويلسون و أحمد رفعت و رزاق سيسيه و أيمن غباشى و أحمد راشد.

ويغيب عن الفريق عماد السيد حارس المرمى والذى يعانى من التهابات فى وجه القدم ادت الى حصوله على راحة وعدم خوض التدريب للرئيسى مع الفريق وبالتالى استبعاده من المعسكر وكذلك غياب احمد نبيل مانجا والذى اشتكى من بعض الاجهاد ومحمد الصباحى