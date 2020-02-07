شكرا لقرائتكم خبر عن "أدعم سعد محمد".. الجماهير تدعم لاعب الزمالك المصاب بالسرطان "انت الأقوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء إلى لاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان أمس إصابة "السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.





"أدعم سعد محمد" تصدر قائمة الأكثر تداولا بـأكثر من 12 ألف تغريدة، على تويتر، حيث قام المغردون بالدعاء إليه، وقال محمد شريف:" شفاك الله وعافاك في بدنك وروحك . ربنا يقويك ويجبر خاطرك دعواتنا معاك ان شاء الله هتبقه احسن قريب"، وأضافت أخرى:" يا بختك اكتر من 100مليون انسان بيدعيلك من بداية يوم الجمعة لحد دلوقتي يعني أكيد ساعة الاستجابة صادفت دعوة حد من اللي دعلوك واللي لسه بيدعولك واللي لسه هيدعولك.





وكتب مصطفى :"إنت بطل يا محمد وكلنا معاك وبندعيلك ربنا يشفيك..أنا عارف إن وجعك صعب ومفيش حد فينا حاسس بيه..بس ربنا ابتلاك لانه بيحبك وعارف قد أى إنت مقاتل ومش هتستسلم...ربنا يشفيك يا بطل وترجع لحياتك وتمرينك من تاني"، وغرد محمد على:" كل الدعم لاجمل لاعب في مصر ... اتمني الشفاء العاجل و تمثيل مصر في المنتخبات اللهم اشفه انت الشافي شفاء لا يغادر سقما".

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يشار إلى أن اللاعب سعد محمد لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك الذى تعرض للإصابة بالمرض الخبيث " السرطان "، أكد أنه اكتشف المرض عقب شعوره بعدم قدرته على التدريب بشكل طبيعي وظن في البداية أنه إجهاد من المباريات و التدريبات، وكان يستعد بعدها للذهاب لأداء العمرة وقام بعمل كشف دم وأكتشف بإصابته " لوكيميا في الدم " ، وذهب إلى أكثر من طبيب ليكتشف إصابته بالمرض الخبيث.

أكد سعد محمد في تصريحات لقناة الزمالك بعد دخوله في نوبة بكاء : " لا أستطيع النظر إلى "المراية"..أكابر وأوهم نفسى أن صحتى جيدة..وربنا وحده يعلم بما حدث لي عقب أسبوعين من اكتشاف إصابتي بالسرطان ، و أخضع لجلسات كيماوي أسبوعيا منذ ما يقارب العام.

أضاف سعد فى تصريحاته لقناة الزمالك : " أنه يشكر نجوم الزمالك على اتصالهم به للاطمئنان عليه ، وأنه يثق في قضاء الله وقدره ، ويوجه الشكر لمجلس الزمالك على الوقوف بجواره في فترة مرضه.

وكان صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد محمد، لاعب نادي الزمالك مواليد 2000 المصاب بسرطان الدم.