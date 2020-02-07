شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات بالأبيض أمام المغرب بنهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدي منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد ، الطاقم الأبيض بالكامل في مباراته أمام منتخب المغرب بنهائى كأس الأمم الأفريقية 2020 ، المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا ، بينما يرتدي منتخب المغرب الطاقم الأحمر.

كشف مسئولو بعثة منتخب مصر لكرة الصالات أنه تم رفض تواجد الجماهير المصرية فى نهائى كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات أمام المغرب المقرر لها العاشرة مساء اليوم بمدينة العيون المغربية، فى البطولة المؤهلة لكأس العالم 2020 والتى ضمن الفريقين التأهل لها رسمياً بعد وصولهما للنهائى.

يلتقى منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، مع نظيره المغربى فى العاشرة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت مصر، فى نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب.

وأكد مسئول ببعثة منتخب مصر للصالات أن الاجتماع الفنى قبل مباراة مصر والمغرب شهد تأكيدات من قبل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة صاحب الجنسية المغربية، بأنه لا يوجد أماكن لدخول الجماهير المصرية، وطلب الجانب المصرى الحصول على تذاكر للمباراة ليؤكد مسئولو اللجنة المنظمة عدم وجود تذاكر للقاء.

Advertisements

وعد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة منتخب مصر لكرة الصالات بصرف مكافآت خاصة للجهاز واللاعبين، فى حال فوزهم على المغرب فى مباراة اليوم والتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2020 والمؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في ليتوانيا، دون النظر للمكافآت المحددة للتتويج باللقب.

جاء قرار اللجنة الخماسية لتحفيز اللاعبين على تحقيق بطولة تضاف لسجلات اتحاد الكرة للمجلس الحالى برئاسة عمرو الجنايني.

وصرف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، 100 دولار لكل لاعب بمنتخب مصر لكرة الصالات مكافأة إجادة بعد الفوز على منتخب ليبيا 5 / 2 فى الدور قبل النهائى وتأهل الفراعنة رسمياً لكأس العالم المقرر إقامتها فى ليتوانيا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة صرف 100 دولار مكافأة إجادة بخلاف المكافأة الخاصة بالمباراة، بالإضافة إلى المكافأة الخاصة للاعبين والجهاز فى حال التتويج بالبطولة فى مباراة اليوم.