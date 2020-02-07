لاعب الزمالك السابق: اتهموني بالتفويت في المقاصة ثم رحلت عن النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح صالح موسى لاعب الزمالك الأسبق، بأنه أحيل للتحقيق من جانب مجلس إدارة مصر للمقاصة بعد اتهامه بالتفويت، بسبب استقبال هدف أمام الزمالك، قائلًا أنه رد عمليًا بالتسجيل في مرمى فريقه الأسبق فيها بعد.

وقال موسى في تصريحاته لقناة "الزمالك" اليوم الجمعة: "تمت إحالتي للتحقيق في مصر للمقاصة بسبب هدف أيمن حفني في مرمى الفريق والحملة التي تعرضت لها من جماهير الأهلي بتفويت المباراة والتسبب في الهدف."

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وتابع: "المباراة كانت 1-0 لصالح المقاصة، والمدرب أشركني في أخر ربع ساعة، أنا أعلم أسلوب أيمن حفني وكيف يواجه المدافعين، فعندما لاحظت أنه سيحاول المرور تراجعت قليلًا لأمنعه من المراوغة فلم يأت مدافع أخر للتغطية وجاء الهدف."

وأضاف: "رفضت حضور التحقيق الخاص بمجلس الإدارة لأنهم اتهموني أولًا بالتهرب من المباراة، ثم جاء الحديث عن التفويت وهو شيء أرفضه تمامًا، وفي النهاية قرروا رحيلي عن النادي."

وواصل: "قمت بالرد على كل من اتهمني بالتفويت بالتسجيل في مرمى الزمالك بعد ذلك حين كنت لاعبًا في الرجاء مرسى مطروح ولم أحتفل لا أنني لا استطيع الاحتفال بالتسجيل أمام الزمالك."