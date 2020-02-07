لاعب سابق بالترجي يتحدث عن طريقة هزيمة الزمالك في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال وليد عزيز، لاعب الترجي السابق، أن قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا جاءت متوازنة لحد كبير بين الفرق، مشيرا إلى أن الفريق التونسي ستكون حظوظه أفضل للتأهل.

وأسفرت قرعة دور الثمانية عن وقوع الزمالك في مواجهة الترجي التونسي، بعدما كان احتل الفريق الأبيض المركز الثاني بمجموعته، بينما أنهى الترجي دور المجموعات في المركز الأول.

وأضاف عزيز في تصريحات نشرتها جريدة الصباح التونسية، إن الترجي هو الفريق الأوفر حظا حاليا في ظل الظروف الرائعة التي يعيشها الفريق مؤخرا في أفريقيا، وتجسدت في سيطرته على البطولة في أخر نسختين.

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وأوضح، أن مواجهة الزمالك بالدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة، لكن التواضع هو السلاح لتخطي عقبة الفريق الأبيض بالسوبر الأفريقي وذلك قبل موقعتي دوري الأبطال.

وأتم تصريحاته:" الزمالك يملك امكانيات جيدة على مستوى اللاعبين ولذلك يجب الإعداد لذلك بشكل جيد من جانب فريق الترجي لكي يتمكن من اثبات تواجده".

يذكر أن الزمالك سيواجه الترجي في ثلاث مناسبات خلال الفترة المقبلة حيث ستكون المواجهة الأولى في السوبر الأفريقي في مباراة ستقام في 14 من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية "الدوحة".