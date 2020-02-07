بعد الاستقالة.. المصري يكشف مصير إيهاب جلال من الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:
كشف مصدر مسئول من جانب النادي المصري، أن إدارة النادي البورسعيدي رفضت الاستقالة المقدمة من جانب المدرب إيهاب جلال.
وكان إيهاب جلال تقدم باستقالته عقب تعادل الفريق البورسعيدي أمام طنطا (2-2) ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري.
وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، أن إدارة المصري ستجتمع بإيهاب جلال مساء اليوم.
وأوضح المصدر أن إدارة المصري لا ترغب في أي تعديلات على الجهاز الفني في ظل الارتباطات القادمة للفريق سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.
ومن المقرر أن يواجه المصري البورسعيدي نظيره نهضة بركان المغربي في إطار مباريات دور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.
المصري على الصعيد المحلي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة حيث خاض الفريق الساحلي 14 مباراة في البطولة المحلية.
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