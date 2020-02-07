مدرب الترجي: مواجهات الزمالك ستكون صعبة.. وعلينا التعامل بثقة وتركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث مجدي التراوي المدرب المساعد في الترجي الرياضي، عن قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، التي اجريت قبل يومين.

وأسفرت قرعة دور الثمانية عن وقوع الزمالك في مواجهة الترجي التونسي، بعدما كان احتل الفريق الأبيض المركز الثاني بمجموعته، بينما انهى الترجي دور المجموعات في المركز الأول.

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وقال مجدي التراوي، في تصريحات عبر صحفية نشرتها الشروق التونسية، إن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وضعت بطل افريقيا امام منافس محترم وهو الزمالك المصري.

وأضاف أن الزمالك سيكون منافس صعب خلال مواجهتي دوري أبطال أفريقيا، لافتا أن كل مواجهة مع الفريق الأبيض لها هدف معيّن وعلى الترجي ان يحكم التعامل مع كل رهان بكل ثقة وبأكثر تركيز.

يذكر أن الزمالك سيواجه الترجي في ثلاث مناسبات خلال الفترة المقبلة حيث ستكون المواجهة الأولى في السوبر الأفريقي في مباراة ستقام في 14 من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية "الدوحة".