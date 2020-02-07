مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي لم يطلب من فايلر العفو عن صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي أن الإدارة الحمراء لم تتقدم بطلب للمدرب السويسري رينيه فايلر من أجل العفو عن اللاعب صالح جمعة ومنحه فرصة المشاركة مع الفريق من جديد.

وأشار المصدر لـ"يلا كورة" إلى أنه لا أحد في إدارة الأهلي تحدث مع فايلر حول إمكانية العفو عن صالح جمعة وإعادته لقائمة الفريق في المباريات مجدداً".

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وأضاف المصدر :"فايلر لديه الآن انطباع سلبي عن صالح جمعة، والصورة الذهنية لديه الآن عن اللاعب أنه غير ملتزم، وهو لا يريد إدخاله في الفريق حتى لا يتأثر اللاعبين بسلوكه، لذلك يُفضل استبعاده".

وما زال صالح جمعة يتدرب مع الفريق، لكنه لا يدخل قائمة الأهلي في المباريات المحلية أو الإفريقية، وعن هذا أضاف المصدر :"يمكن إشراك صالح جمعة في التقسيمة فقط، لكنه لن يظهر في المباريات في الفترة المقبلة".

وانتظر صالح جمعة وصول عروض قوية في يناير الماضي من أجل الرحيل عن النادي الأهلي مُعاراً للحصول على فرصة المشاركة مع فريق أخر، لكن لم تصله أية عروض.