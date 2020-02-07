تقرير.. قانون كرة القدم بين هدف ديانج المثير للجدل و3 أهداف عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب-معتز عمرو

أثار هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز بالأمس جدلًا واسعًا، بسبب شرعية الكرة من عدمها بسبب وجود كرتين في الملعب أثناء سير اللعب.

وحقق النادي الأهلي فوزه ال13 على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز بالأمس على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت لحسابات الجولة ال16 على ملعب الدفاع الجوي من البطولة المحلية.

ونفذ لاعبو الأهلي ركنية سريعة في الوقت البدل من الضائع بينما كان المهدي سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، ممسكا بكرة أخرى بين يديه، قبل أن يلقي بها خارج الخطوط حتى اُستكملت الهجمة ثم سجل أليو ديانج في النهاية هدف الفوز.

ويشير قانون كرة القدم أنه في حال وجود كرة إضافية، يستطيع الحكم أن يسمح بالاستمرار في اللعب إذا كانت الكرة لا تتداخل مع اللعبة وويتم إزالتها في أسرع وقت. (طالع التفاصيل)



ولا يُعد هدف أليو ديانج والجدل الذي أثير حوله أمرا جديدا في كرة القدم، حيث هناك أكثر من واقعة شهدت على تسجيل أهداف في مثل هذه المواقف من حيث تواجد كرتين في أثناء تنفيذ الهجمة.

هدف الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال في شباك نوريتش سيتي

يعد هدف أوباميانج في مرمى نوريتش سيتي في الجولة ال14 من الدوري الإنجليزي هذا الموسم هو أقرب حدث شهد جدل وجود كرتين داخل الملعب في أثناء سير الهجمة.

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وكان مسعود أوزيل لاعب الجانرز ينفذ ضربة ركنية، ثم رمى أحد الجماهير بكرة داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الكرة ، قبل أن يستقبل أوباميانج كرة أوزيل الساقطة من المدافعين ويسددها في شباك نوريتش، ليحرز هدف التعادل لفريق الأرسنال في اللقاء الذي انتهي بنتيجة 2-2.

هدف هيرنان بوربانو لاعب لاعب ليون في مرمى كلوب أميريكا

في واقعة مماثلة، أحرز الكولمبي هيرنان بوربانو لاعب فريق كلوب ليون هدفا في مرمى كلوب أميركا بالدوري الميكسيكي في عام 2017، حيث كانت تتواجد كرة إضافية في أرض الملعب بجوار منطقة الجزاء، قبل أن يمر لاعب ليون من الجانب الأيمن ثم يمرر كرة عرضية ليضعها بوربانو في شباك الخصم.



هدف لاعب نادي هلينسكي الفنلندي في مرمى فريق هوكا

في مبارة بين فريقي هوكا وهلينسكي بالدوري الفنلندي، أحرز لاعب هلينسكي هدفا أثار الجدل في مباراة أقيمت عام 2012.

وقبل إحراز الهدف، أخرج لاعب هوكا الكرة إلى رمية تماس، بعدها قام لاعبو فريق هلينسكي بتنفيذ رمية التماس مرتين ليتواجد كرتين في الملعب، ثم أكمل لاعبو هلينسكي الهجمة بكرة من إحدي الكرتين، ليسجلوا هدفا احتسبه الحكم بينما كانت تتواجد كرة أخرى في وسط الملعب أثناء سير اللعب.