ملك مانشستر سيتي يحصد رقم تاريخي.. أجويرو لاعب الشهر في بريميرليج لسابع مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: توج النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي التاريخي بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير. أجويرو بات أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج يفوز بجائزة لاعب الشهر، حيث حصد الجائزة للمرة السابعة في تاريخه. Advertisements ملك مانشستر سيتي سجل 6 أهداف وصنع 3 في ثلاث مباريات فقط خاضها في يناير ليصبح صاحب أفضل معدل أهداف في تاريخ البريميرليج. ونافس الحارس أليسون وجاك جريليش وعبدالله دوكوري، وهيندرسون وأيوزي بيريز، وجاك ستيفنز لاعب مانشستر سيتي، لكن سيرجيو فاز بالجائزة في النهاية. وسجل أجويرو 180 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر سيتي ليحتل المركز الرابع في ترتيب هداف المسابقة التاريخي، ويفصله فقط 9 أهداف عن معادلة آندي كول صاحب المركز الثالث.

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