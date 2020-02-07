أول مدير فني في تاريخ بريميرليج.. كلوب مدرب الشهر للمرة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

حقق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إنجازًا تاريخيًا، بالتتويج بجائزة مدرب شهر يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل سيطرته على الجائزة منذ بداية الموسم.

وتُوج كلوب بالجائزة في شهور أغسطس، سبتمبر، نوفمبر وديسمبر، قبل أن يصبح أول مدير فني في تاريخ بريميرليج يفوز بالجائزة خمس مرات في موسم واحد، رغم تبقي أربعة أشهر سيواصل المنافسة على الجائزة ذاتها خلالها في الموسم الحالي.

ويقود كلوب فريق ليفربول لمسيرة محلية أسطورية في الموسم الحالي، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

وفاز ليفربول في 24 مباراة، وتعادل في مواجهة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة خلال مسيرته بالدوري المحلي حتى الآن، ليقضي على المنافسة مبكرًا، في طريق اللقب الغائب عن ليفربول منذ 30 عامًا.