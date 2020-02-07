طائرة الزمالك يهزم قناة السويس في الدوري.. صور

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك على فريق قناة السويس بنتيجة 3 - صفر فى عدد الأشواط فى المباراة التى أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن مباريات بطولة الدورى العام للكرة الطائرة. أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن مباريات بطولة الدورى العام للكرة الطائرة. تعد مواجهة قناة السويس هي الأولى لطائرة الزمالك فى الدور الثانى من الدورى. وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 25 - 12 ، 25 – 10 ، 25 - 11. Advertisements

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