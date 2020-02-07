بورسعيد تستضيف البطولة الأهلية للكانوي والكياك لأول مرة

انطلقت اليوم منافسات البطولة الأهلية للكانوي والكياك بمدينة بورسعيد للمرة الأولى والتي تنتهي غدًا السبت. غدًا السبت. تقام منافسات البطولة بمجرى قناة السويس بمشاركة أندية فرع بورسعيد وأندية فرع الإسكندرية. أندية فرع بورسعيد وأندية فرع الإسكندرية. يقام ضمن منافسات البطولة ٥٨ سباقًا ما بين القارب الفردى والزوجى والرباعى كانوى وكياك.

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