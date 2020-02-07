بورسعيد تستضيف البطولة الأهلية للكانوي والكياك لأول مرة

انطلقت اليوم منافسات البطولة الأهلية للكانوي والكياك بمدينة بورسعيد للمرة الأولى والتي تنتهيغدًا السبت.
تقام منافسات البطولة بمجرى قناة السويس بمشاركةأندية فرع بورسعيد وأندية فرع الإسكندرية.
يقام ضمن منافسات البطولة ٥٨ سباقًا ما بين القارب الفردى والزوجى والرباعى كانوى وكياك.
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