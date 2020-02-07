مهاجم المقاولون يقترب من المنتخب

اقترب محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، من الانضمام إلى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

أكد مصدر داخل النادي أن اللاعب بات قريبًا من الانضمام إلى المنتخب الوطني، بعدما تلقى اللاعب اتصالات من الجهاز الفني، مطالبين اللاعب بالتركيز خلال الفترة المقبلة ومواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعب حتى الآن.

يستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر في شهر مارس المقبل، حيث سيلتقي مع منتخب توجو في مباراتين وديتين.

يعتبر محمد سالم "البديل الذهبي"، مع فريق المقاولون العرب، هذا الموسم بعدما عاد باللقاء في أكثر من مرة بعد نزوله، وتسجيله هدف الفوز.

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سجل مهاجم ذئاب الجبل حتى الأن 5 أهداف في

الدوري، وغاب عن آخر لقائين بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الضامة خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة طنطا، وتغيب عن مباراة إنبي الأخيرة.

أكد مصدر بالنادي، أن اللاعب سيصبح جاهزًا لخوض مباراة المقاولون أمام بيراميدز المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن الأسبوع السابع عشر من الدروي الممتاز.

ويحتل ذئاب الجبل المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة.