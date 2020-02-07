تشكيل الشباب لمواجهة الفيصلي في الدوري السعودي

أعلن لويس غارسيا المدير الفني للشباب السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الفيصلي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. جاء تشكيل الشباب لمواجهة الفيصلي كالآتى : حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى. خط الدفاع : أحمد الشراحيلي، محمد سالم، عبدالله الزوري ، عبدالله الشامخ. Advertisements خط الوسط : الفريد ندياي، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، تركي العمار ، دانيلو أسبيريا. خط الهجوم : ماكيتى ديوب. الاحتياط : عبدالله العويشر، وليد حزام، عبدالملك الخيبري، ناصر العمران، محمد عطيه، عبدالملك الشمري، حسن الراهب، عبدالله الحمدان.

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