موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة نظيره نوريتش سيتي، السبت بعد المقبل، خارج الديار على ملعب "كارو رود"، ضمن الجولة الـسادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
يسعى ليفربول لمواصلة النتائج المميزة التي يقدمها في الدوري لهذا الموسم، بعدما تربع على صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 73 نقطة، بفارق22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف الذي يملك 51 نقطة.
بينما يحاول نوريتش سيتي الفوز من أجل البعد عن شبح الهبوط الذي يلازمه حيث يحتل المركز الأخير برصيد 18 نقطة.
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موعد مباراة ليفربول و نوريتش سيتي بالبريميرليج..
تنطلق المباراة في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول و نوريتش سيتي بالبريميرليج..
تنقل مباراة ليفربول و نوريتش سيتي بالبريميرليج، على قنوات بي أن سبورتس، "BeIn Sports 1".
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