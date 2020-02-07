الإسماعيلي 2010 يتوج ببطولة الصيد على حساب الزمالك

حقق فريق الاسماعيلى مواليد ٢٠١٠ لقب دورة الصيد السنوية بعد الانتصار على الزمالك بهدف نظيف سجله عبد الرحمن سمير. شهدت المباراة حضور محمد إبراهيم عبد الرحيم عضو مجلس الإدارة الذى حرص على تهنئة اللاعبين والتقاط الصور التذكارية معهم. اللاعبين والتقاط الصور التذكارية معهم. وجاءت قائمة الفريق فى البطولة كالتالى .. كريم محمد وعبد الرحمن محمد ومؤمن ايمن ومحمد احمد وعمر خيرى وعبد الرحمن سمير ومحمد عبد الهادى ومعاز ايمن وعبد الرحمن محمود ويوسف ابوجريشة وعبد الرحمن على ومالك شريف ومحمد مصطفى وعمر شادى وابراهيم محمد حسين ويوسف حازم الرحمن سمير ومحمد عبد الهادى ومعاز ايمن وعبد الرحمن محمود ويوسف ابوجريشة وعبد الرحمن على ومالك شريف ومحمد مصطفى وعمر شادى وابراهيم محمد حسين ويوسف حازم ويقود الفريق جهاز فنى مكون من سامح الوحش و محمد شحته ووحيد شعيب وصالح نصر ومحمود موسى.

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