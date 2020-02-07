الاتحاد السكندري يتصدر جدول ترتيب دوري السوبر

تصدر فريق الاتحاد السكندري ترتيب جدول بطولة دوري السوبر، برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، بعد فوزه في المباراة المؤجلة على سبورتنج 85/74.

ويحل الأهلي ثانيًا في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، جمعهم بالفوز في 9

مباريات، وخسارتين، متفوقًا على الجزيرة الذي يملك نفس الرصيد بفارق المواجهات المباشرة.ويأتي سبورتنج رابعا برصيد 16 نقطة، بالفوز في 5 مباريات والخسارة في 6 مواجهات، بأفضلية المواجهات المباشرة على الزمالك صاحب المركز الخامس نفس الرصيد.ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 15 نقطة، بالفوز في 4 مباريات والخسارة في 7، ثم يأتي طلائع الجيش سابعا برصيد 12 نقطة بفوز واحد، وخسارة 10 مباريات، بأفضلية المواجهات المباشرة عن مصر للتأمين في المركز الثامن بنفس الرصيد.