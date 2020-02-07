أبطال كاراتيه الزمالك يواصلون التألق ببطولة الجيزة

واصل أبطال الكاراتيه بنادي الزمالك تألقهم ببطولة الجيزة الرسمية التي تقام على ملاعب نادي الصيد. يشارك في البطولة لاعبو الكاتا والكوميتيه بنادي الزمالك. أكد جمعة سلامة المدير الفني لأسرة الكاراتيه أن جميع اللاعبين حققوا أفضل المراكز على مدار أيام البطولة، حيث فاز بالميدالية الذهبية فريقي الكاتا للبنات تحت 13 سنة كنزي أيمن ولجين عادل وبسملة محمد. بالميدالية الذهبية فريقي الكاتا للبنات تحت 13 سنة كنزي أيمن ولجين عادل وبسملة محمد. فاز فريق الأولاد تحت 14سنة عمر أسامة ويوسف الشريف وعبدالرحمن أحمد وزياد أحمد وحصل على المركز الأول كاتا فردي اللاعب نادر أحمد وحصل على الميدالية الفضية اللاعب عمر أسامة وحصد البرونزية اللاعب محمد حسن منير، ومن أبطال الكوميتيه تحت 13و 14 سنة حصد اللاعب محمد إيهاب الميدالية الفضية وحصد البرونزية اللاعب محمد حسن ميزان تحت 65 ك وأسامة سامح ميزان مفتوح وحصل عبد الرحمن علاء الدين على المركز الخامس. كاتا فردي اللاعب نادر أحمد وحصل على الميدالية الفضية اللاعب عمر أسامة وحصد البرونزية اللاعب محمد حسن منير، ومن أبطال الكوميتيه تحت 13و 14 سنة حصد اللاعب محمد إيهاب الميدالية الفضية وحصد البرونزية اللاعب محمد حسن ميزان تحت 65 ك وأسامة سامح ميزان مفتوح وحصل عبد الرحمن علاء الدين على المركز الخامس.

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