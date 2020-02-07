نادى أسوان يختتم تدريباته لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى تدريباته اليوم الجمعه بأداء المران الأخير بمعسكر الفريق بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة غدا السبت أمام الإتحاد السكندرى باستاد المكس 2.30ضمن مباريات الجولة 17وختام الدور الأول للدورى الممتاز.
شارك فى المران 23 لاعب ضمهم الجهاز الفنى للفريق بقيادة كابتن /مجدى عبد العاطى المدير الفنى والذى أكد على ارتفاع الروح المعنوية للاعبين بعد تحقيق فوزين متتاليين بست نقاط أمام فريقينكبيرين الحرس والإسماعيلى ويسعى الجهاز واللاعبون على التمسك برغبة الجميع فى تحسين مركز الفريق فى جدول ترتيب المسابقة مع نهاية الدور الأول والجميع يقدر قيمة وأسم وأهمية مباراة الإتحاد وقائمة مباراة السبت ستشهد إستمرار غياب أحمد فتحى وحسن يوسف والمدافع محمد إسماعيل.
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