برشلونة يُقدم “التماسًا” من أجل التوقيع مع ويليان خوسيه

تستمر إدارة نادي برشلونة في محاولاتها، من أجل تدارك الهفوة التي حدثت في سوق الانتقالات الشتوي، بعدم التعاقد مع مهاجم جديد، على الرغم من إصابة المهاجم الأساسي “لويس سواريز”، وغيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضيف إلى إصابة لويزيتو، الغياب المتكرر والمزعج للفرنسي “عثمان ديمبلي”، والذي من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية، جديدة في الفخذ سوف تبعده حتى نهاية الموسم.

وتنتظر الإدارة الكتلونية، خضوع النجم الفرنسي للعملية الجراحية، من أجل تقديم التماسًا إلى الاتحاد الإسباني، للسماح لهم بتعويضه بصفقة جديدة، والتعاقد مع لاعب ينشط داخل المحيط الإسباني.

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وبدأت بالفعل إدارة برشلونة، وفق مصادر صحيفة “موندو ديبورتيفو” مفاوضات، مع إدارة ريال سوسيداد، من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي “ويليان خوسيه”، والذي يوجد في عقده شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو.

وكان صاحب الـ28 هدفًا للبلاوجرانا، في شهر يناير الماضي، ولكن تعنت إدارة “لا ريال” في مطالبهم المادية، وجهت أنظار البارسا نحو مهاجم فالنسيا “رودريجو مورينو”.

يذكر أن ويليان خوسيه سبق وكان هدفًا للمدرب “كيكي سيتين”، وطلب التعاقد معه حين كان مدربًا لريال بيتيس، في ظل اقتناعه بإمكانياته كرأس حربة هداف، منذ فترة العمل سويًا في فريق لاس بالماس.