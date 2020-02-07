ولفرهامبتون على إستعداد للإستماع إلى العروض المقدمة لمهاجمه

يستعد ولفرهامبتون للإستماع إلى العروض المقدمة إلى “أداما تراوري” في محاولة لإستغلال فترة تأقله مع الفريق، وبيعه بمبلغ قياسي في الميركاتو الصيفي القادم بعد ما اثار اللاعب الملقب بـ “الدبابة” اهتمام أكبر الاندية في اوروبا.

ونجح فريق الذئاب في الحفاظ على اللاعب في الميركاتو الشتوي المنصرف، حيث كانت هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضمه ومنهم “مانشستر يونايتد وليفربول“.

وكان المهاجم الإسباني ذو الأصول المالية قد خطف الاضواء في المباراة النارية التي أقيمت بين ولفرهامبتون وليفربول في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتصدر “أداما تراوري” مشهد خطورة فريقه بصفة مستمره على دفاعات ليفربول طوال التسعين دقيقة، حيث عجز مدافعو الريدز عن إيقاف خطورته، ولولا تألق الحارس “أليسون بيكر” لاستطاع الدبابة تراوري هز شباك بطل أوروبا في مناسبة واحدة على الأقل.

وأشاد الألماني “يورجن كلوب” المدير الفني لفريق ليفربول بأداء تراوري وقال إنه لاعب لا يمكن إيقافه، مما جعل جماهير النادي تبدي إعجابها الشديد بفكرة ضم اللاعب إلى قلعة “آنفيلد” بعد ما قدم المهاجم أوراق اعتماده أمام كلوب.