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أهداف مباراة الوحدة وأبها فى الدوري السعودى

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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اكتسح الوحدة مضيفه أبها 4 / 1 ، اليوم الجمعة 7-2-2020، على ملعب “مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز”، وذلك ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر من دوري كأس الأمير “الدوري السعودي للمحترفين“.

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وتقدم كريج جودوين بالهدف الأول للوحدة في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله يوسف نياكات الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 44 سجل عبد الله الجدعاني مدافع الوحدة الهدف الأول لأبها بالخطأ في مرمى فريقه، لكن جودوين عاد ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47.

واختتم يوسف نياكات رباعية فريقه بالهدف الذي سجله في الدقيقة 61.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز التاسع.

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إليكم أهداف مباراة الوحدة وأبها فى الدوري السعودى

هدف الوحدة الاول 1-0

هدف الوحدة الثاني 2-0

هدف أبها الاول 2-1

هدف الوحدة الثالث 3-1

هدف الوحدة الرابع 4-1

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