بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر والمغرب في نهائي أمم أفريقيا داخل الصالات

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مصر والمغرب في أهم مباريات اليوم الجمعة 7-2-2020 في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 7 ، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، في قاعة “الحزام بحي المطار”.

يلتقي منتخب المغرب لكرة الصالات الفراعنة في مدينة العيون جنوب المغرب، وهدفه الحفاظ على اللقب الذي توج به في عام 2016 على حساب مصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان منتخب أسود أطلس قد فاز في مباراة نصف النهائي على منتخب “أنجولا” بأربعة أهداف لصفر نهاية الأسبوع الماضي، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أسود الصالات بثلاثية كاملة ليتأهلوا إلى المباراة النهائية.

على الجانب الآخر يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2004 وتحقيق الكأس الرابعة في المسابقة، بعد ما احرز لقب البطولة من قبل في 3 مناسبات أعوام “1996، 2000، و2004”.

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وتأهل الفراعنة إلى المباراة النهائية بعد فوزهم في مباراة نصف النهائي على شقيقه الليبي بخمسة أهداف لهدفين.

وسبق لمنتخب الفراعنة التتويج ايضًا على حساب المنتخب المغربي تحديدًا في نسخة عام 2000 التي كانت قد استضافتها مصر بنتيجة (3-2).

وضمن المنتخبان المغربي والمصري حضورهما في نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات “الفوتسال”، والذي سيقام في “ليتوانيا” خلال السنة الجارية.

وستكون هي المرة السابعة على التوالي التي سيخوض فيها المنتخب المصري نهائيات مونديال كرة القدم داخل الصالات، في حين ستكون هي المرة الثالثة على التوالي بالنسبة للمنتخب المغربي.

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